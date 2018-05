Wonen in een huis dat kan instorten

Een vriendin van ons leeft in een vredige vlakte midden op het Groninger aardgasveld. Zij heeft een voormalig boerderijtje met een fenomenaal uitzicht over het lege Groninger land. Die adembenemende tijdloosheid heeft nu plaatsgemaakt voor een bizarre zekerheid: bij een beving van 4.0 is het aannemelijk dat haar huis instort. Wij slapen er wel eens, zij iedere nacht. Ze heeft de zware spullen inmiddels van zolder gehaald, in de hoop dat het instorten wat geleidelijker gaat. Wij hebben het dus over een huis in Nederland in mei 2018.

Aardlagen

Het instorten van huizen door een aardbeving is in ons land een vrij nieuw verschijnsel. Toch is het de bureaucratie al gelukt een alles verstikkende greep te krijgen op het drama. Bij onze vriendin duurt het onderzoek, het overleg en aanvullend gepraat nu al bijna drie jaar. Er is door een imposante machine diep geboord om alle aardlagen onder haar onroerend goed in beeld te brengen. De funderingen zijn uitgegraven om daar een goed zicht op te krijgen. Het hele huis is minutieus gefotografeerd om de belastbaarheid vast te leggen. Er is een nieuw asbestonderzoek gedaan want dat van tien jaar geleden telde niet meer mee. Er is vele middagen overlegd met aannemers, andere deskundigen, ambtenaren en contactpersonen. Nu eindelijk duidelijk is dat haar huis zo snel mogelijk gesloopt moet worden, bleek het ineens nodig dat van overheidswege eerst wordt uitgezocht of er beschermde huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen wonen.