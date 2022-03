Wouter Lutkie zocht graag de grenzen op

opinie Het is welletjes, na 46 jaar van gedoogbe­leid

De vraag naar en het aanbod van drugs in de samenleving is als een kankergezwel dat groeit als het niet wordt behandeld. De bevolking is het zat dat drugs worden getolereerd en geaccepteerd. Het drugsaanpak moet daarom een restrictief beleid worden in plaats van een gedoogbeleid.

21 februari