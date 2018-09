Yvon Jaspers als de koningin van de veevoerkorrels

Met als kop 'Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?' onthulde Trouw eind vorige week dat het boerenidool al sinds 2015 'de koningin van de korrels is'. Ze sloot toen een contract met veevoergigant For Farmers. In reclamespotjes van deze international zit ze in eenzelfde soort decor als bij haar KRO-NCRV programma Onze Boerderij. In al haar arcadische onbevangenheid blijkt ze aan een tafel in de grazige wei de politieke tegenhanger van boerenminister Carola Schouten. Met vragen als: 'Hoe is het om alle regels te overleven?'