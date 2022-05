Zaterdag kan Europa massaal stemmen tegen Poetin: Oekraïne wint

Van de hoofdredac­teur: Persvrij­heid in Nederland valt stiekem hard tegen

Op de Dag van de Persvrijheid is Nederland van een voetstuk afgedonderd. Het walhalla van Persvrijheid, waar we altijd voor werden aangezien, blijkt niet te bestaan. Begrijp me goed: in heel veel landen zouden onze collega’s zich in de handen knijpen als ze zo konden werken als wij. Maar dinsdag kwam voor Nederland de realitycheck: op de ranglijst van persvrijheid duikelden we van plaats zes naar plaats 28.

8 mei