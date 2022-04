Zelf schrijf ik zelden met een pen, maar toch is het goed dat kinderen het nog steeds leren

opinie Opinie |Welk medicijn tegen woede en onmacht?

De oorlog in Oekraïne is voelbaar dichtbij (nabijheid). Het is daarom nu tijd om de Russische gaskranen dicht te draaien (urgentie), niet in je eentje maar samen (gezamenlijkheid). Kunnen we deze gevoelens van nabijheid, urgentie en gezamenlijkheid vasthouden, dan maken we het verschil.

16 april