Zelfmoord. Bericht erover, maar op een ­verantwoorde manier

Column Betere arbeidsom­stan­dig­he­den kost één stuiver per kleding­stuk

7:03 Meestal hebben we het daar niet over, maar de lekker luchtige polo waarin ik dit stukje schrijf komt uit Vietnam. Mijn zomerbroek is gemaakt in Mexico, gisteren had ik er eentje aan uit Turkije. Fel tegen Erdogan zijn, onder andere omdat hij honderden journalisten gevangen houdt, maar wel een zomerbroek uit dat land. Is dat hypocriet?