Zelfs NS Publieksprijs eindigt nu door fraude in ultrarechtse rotzooi

Column tHans Politiek Maashorst eindelijk verstaan­baar en goed in beeld: zelfs politici leken verrast dat het zo goed werkt

De verbouwing van het oude gemeentehuis van Uden tot ‘Het Huis’ van de gemeente Maashorst is een heel eind klaar. Kostte zo’n 11 miljoen euro, maar zoals ze in Brabant zeggen: dan hèdde ôk wa. Het is alleen jammer dat je daar van de buitenkant geen fluit van ziet. Alle centjes zijn gestoken in de interne, zeer grondige verbouwing.

24 september