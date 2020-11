Zet de ‘apocalyps’ niet te lichtzinnig bij het oud papier

In het Duitse weekblad Der ­Spiegel stond eind augustus een lezenswaardig stuk over de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, met de kop ‘Die Politik mit der Apokalypse’. Aanleiding was zijn toespraak vanuit Jeruzalem ter ondersteuning van Trumps kandidatuur voor een tweede termijn als president. De auteur wijst erop dat de keuze voor Jeruzalem geen toevallige is. Het past in het wereldbeeld van de machtige, evangelisch-christelijke predikanten, kiezers en politici die zich meester hebben gemaakt van de Republikeinse Partij. Hoe dat wereldbeeld eruitziet? Wie zich een beetje verdiept in de evangelisch-christelijke setting van Trumps presidentschap en de Netflix-serie The Family bekijkt, kan het weten.