column Onbeperkt buffet van Vreet­schuur Het Gapende Nijlpaard

19 september Na een optreden in een openluchttheatertje word ik aangesproken door een dame die bij mij op de middelbare school heeft gezeten. Laten we haar voor het gemak ‘Denise’ noemen. Wat niet haar echte naam is; ik zou het lullig vinden voor Sharon wanneer iemand haar zou herkennen in dit verhaal.