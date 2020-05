Zeuren over Mari's nachtelijke knipbeurt meneer de advocaat? Zeur liever over wie er ín die stoel zat

Eigenlijk wilde Van de Ven beginnen met burgemeester Jack Mikkers, maar tja: aan zijn kale hoofd valt weinig eer te behalen. Daarom ging die nu naar wethouder Jan Hoskam en daarna was personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de beurt. Zijn zucht naar aandacht is de tv-kapper daarmee vergeven, want het was natuurlijk best een leuke actie om midden in de nacht coronakapsels te fatsoeneren.