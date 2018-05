Zie de landbouw nu eens als bondgenoot

Wat dacht en voelde de Israëli­sche scherp­schut­ter die zijn wijsvinger kromde om een Palestijn dood te schieten?

19 mei Het was de dodelijkste dag in de Gazastrook in jaren. Of het nu 37, 40 of 50 doden waren die stierven door de kogel - je weet nooit in hoeverre de Palestijnse propagandamachine de werkelijkheid nog een draai geeft. 'Champagne in Jeruzalem, bloedig geweld aan de grens', was de bijna poëtische kop in onze dinsdagkrant. Het verhaal was minder poëtisch. Het ging over de Palestijnen die protesteerden tegen de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. In de Gazastrook, ver van de betwiste stad, koelden de betogers hun woede met een regen van stenen. Verslaggever Jan Franke schreef hoe het Israëlische leger van een afstand met scherp terugschoot.