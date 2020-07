Zijn miljonairs echt bewogen of hypocriet?

‘Zelfs in een welvarend land als Nederland komen in deze periode heel veel mensen in de knel. Dat is schandalig’, zegt ondernemer Hans Langeveld, een van de twaalf Nederlandse ondertekenaars van die brief. En hij vervolgt: ‘Mensen met veel vermogen hebben het echt heel goed. Ik vind dat je dan best een grotere bijdrage kunt leveren aan een betere verdeling van de rijkdom. Wij vechten niet in de frontlinie tegen het coronavirus, maar wij hebben geld, veel geld, geld dat keihard nodig is, nu en in komende jaren, als de wereld herstelt van deze crisis’.