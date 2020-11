Zo krijgen we als redactie onze eerste echte corona-tik

Bedreiging en intimida­tie, ook bij BD hebben we er mee te maken

18 oktober Alsof de duvel ermee speelde. Net hadden we onze wekelijkse redactie(video-)vergadering afgerond, of het bericht over de NOS viel binnen: de omroep gaat niet meer in herkenbare wagens de weg op. Dat leidt te vaak tot bedreiging en intimidatie van journalisten en technici.