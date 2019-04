Zo'n lintjesregen zorgt ook voor de nodige zelfreflectie

Misschien heeft God de kathedraal wel gered, maar wat kan een journalist daar mee?

21 april Toen de laatste vlammen ­waren gedoofd en de dageraad een nieuw licht wierp op de stad, was de eerste vraag hoe de oude dame het had doorstaan. Op het netvlies stond nog de tornado van vlammen, de brandende toren die traag ineen zeeg. Maar toen de zon rees, bleek dat als door een wonder façade en muren nog overeind stonden. Binnen zagen we een berg geblakerd puin en resten bluswater. Maar het bord met ‘Silence’ stond nog gewoon op zijn plaats. Net als de kaarsen.