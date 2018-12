Zolang de daklozenopvang niet op orde is, houdt het helemaal niet op

In de raadsvergadering van de gemeente Maasdriel had de burgemeester het over meerdere mensen in dat tentje. Dat zeker geprobeerd is om beter onderdak te regelen, maar dat bleek in Maasdriel niet mogelijk. En in Den Bosch ook niet. Ook zei hij ‘dat er nu eenmaal altijd mensen zijn die niet geholpen willen worden. En dat het dan voor de overheid ook ophoudt.’