Zonder rookhol gaat de lol er écht vanaf

Dag Facebook! Waarom jongeren weer geïnteres­seerd zijn in écht nieuws.

29 september Opeens realiseerde ik me dat ik de vraag al een tijd niet meer heb gehoord. ‘Jullie blijven toch wel bestaan, hè?’ Het waren onze trouwste abonnees die het regelmatig vroegen, bang dat ze de dag ooit nog eens zouden moeten beginnen zonder die dierbare krant. Dat ze de vraag stelden was niet zo gek. Er zijn tijden geweest dat ik ook niet zeker wist of we het nog lang zouden rooien. De oplage van de krant liep terug, op internet was geen droog brood te verdienen.