Zorgen D66 horen niet alleen thuis in Tilburg, ook in Europa

Hoe links zijn wij journalis­ten eigenlijk? Over het gelijk of ongelijk van Thierry Baudet.

7 april Het was een prachtige brief waarin rector Tomas ­Oudejans van het There­sialyceum in Tilburg zijn personeel een hart onder de riem stak. Hij nam stelling tegen het meldpunt dat Forum voor Democratie wil inrichten tegen indoctrinatie van scholieren ‘met de favoriete politieke opvattingen van hun ­leraren’.