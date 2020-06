Zou er iemand te vinden zijn die zegt: 36 euro, laat die Griekse zon dán maar zitten?

Column Waarom is het suppen nu pas bedacht?

18 juni Een ontwikkeling die wij ook nauwgezet dienen te volgen is de snelle opkomst van het suppen. In onze grijze generatie kunnen wij blijven genieten van alle opgedane wijsheid, maar dan mis je toch zoiets als het suppen. Het verschijnsel zelf zie je overal waar water is, hoe het heet heb ik nagevraagd.