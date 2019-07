100.000ste passagier woensdag verwacht op veer Ravenstein-Niftrik

ZOMERSERIE Roompot groeit vanuit fier hoofdkwar­tier in Goes tegen de klippen op

6:06 SCHAIJK/GOES - Bij het vakantiepark van Charles Veerkamp in Schaijk wapperen de vlaggen van Roompot. Wat is dat voor concern en waar komt het vandaan? Op naar de roots: in Zeeland. Deel twee van een zevendelige zomerserie.