11-jarige richt (vrijwel echt) pistool op bezoekers winkelcentrum Oss

Dreiger met vuurwapen kneep keel van ex in Oss dicht

5 juli OSS/MEGEN - De gewapende man die op 12 juni bij het veer in Megen werd aangehouden voor bedreiging van een vrouw in Oss wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou de keel van zijn ex-vrouw met kracht hebben dichtgeknepen. Hij zit in ieder geval nog tot eind september vast.