120 uur taakstraf voor kraanmachinist voor dodelijk ongeval bij voetbalclub Heesch

Ode aan ‘locht’ Boekel

10:51 BOEKEL - Hoe ver is het kruipen van Odiliapeel naar de Elbibar? En wat doet Clint Eastwood eigenlijk in Boekel? Op deze vragen geeft Nick van der Aa antwoord in zijn boek ‘Wereldberoemd in Boekel’ dat half oktober verschijnt.