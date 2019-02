16-jarige mét plezier in eerste van Blauw Geel

Normaal is Ben van den Nieuwenhof niet zenuwachtig voor een wedstrijd. Hoe anders was dat bijna twee weken geleden toen het 16-jarige talent uit Erp zijn debuut in het eerste elftal van Blauw Geel ‘38 in Veghel maakte. Gek is dat niet: met zijn invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen OFC (0-0) werd hij de jongste debutant van de competitie.