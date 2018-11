160 baasjes met hun honden rennen in Herpen geld bij elkaar voor Hulphond Nederland

HERPEN - De eerste Big Run van Hulphond Nederland die zondagochtend in Herpen van start ging, telde een deelnemersveld van 160 hardlopers. Dat is exclusief de vele honden die bij de kortste afstanden, de 5 km. en de 2 km. (Family Run) hun baasjes mochten vergezellen. Voor het goede doel hadden de atleten het inlegbedrag van 30 euro graag over, zo bleek uit de reacties van sporters die al dan niet in teamverband door veelal het buitengebied van Herpen doorkruisten.

Annemarie Haersma Buma uit Herpen was een van de deelnemers die met haar Border Collie annex Australische Herder 5 kilometer liep: ,,Ik ben zelf nog maar kort aan het trainen dus weet ik niet of het mee of tegen zal vallen maar voor het goede doel wil ik dit graag doen." Mark Hol en Sanne Voeten uit Venray hadden zich ingeschreven voor een rondje van 10 kilometer: ,,Anders zouden we nu bij ons in de buurt aan het hardlopen zijn. We lopen als team van een accountantsbureau een keer in een andere omgeving en steunen daarmee ook nog een goed doel," gaf het duo als verklaring.

,,De organisatie van de Big Run is geheel gesponsord door de vaste sponsoren van Hulphond en georganiseerd door onze eigen medewerkers, dus al het inleggeld komt ten goede aan het opleiden van meer hulphonden" vertelt pr-vrouw Sharon Keeble ,,We hebben vandaag zo'n 80 vrijwilligers op de been. Gelukkig hebben we wel veel steun gehad van het Sport Expertise Centrum uit Oss. Die hebben de parcoursen uitgezet en verkeersregelaars en de afsluitingen geregeld. Daar hebben we als Hulphond Nederland geen verstand van."