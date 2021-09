1600 bomen op nieuwe bomenlijst Bernheze, en er staat één sequoia op

De oude lijst met monumentale bomen van de gemeente Bernheze stamt uit 2008. Tijd dus voor een nieuwe lijst met bomen die de moeite waard zijn. Dat zijn niet alleen oude bomen overigens, ook nieuwe bomen, toekomstbomen noemt Bernheze ze, die behouden moeten blijven. Het zijn er 1600 in totaal.

Het college heeft de conceptlijst al goedgekeurd, de gemeenteraad moet het nog doen. Maar omdat een aantal bomen op particuliere grond staat, mogen de Bernhezenaren ook meepraten. De gemeente heeft daar een nieuwe participatiemethode voor opgetuigd. Op de site samenbernheze.nl is een overzicht te zien van de bomen, zowel op een kaart, als in een lijst. Reageren kan, mits een account wordt aangemaakt. Wie dat overigens niet kan of wil, kan ook gewoon via de traditionele weg bezwaar maken tegen de bomenlijst. ,,Alle eigenaren van een monumentale boom krijgen gewoon een brief thuis”, zegt burgemeester Moorman. ,,Met een postzegel.” Het is de bedoeling dat in de toekomst meer plannen van de gemeente via deze weg aangeboden worden aan het publiek, en dat er digitaal gereageerd kan worden op die plannen.

Niet veilig voor de kettingzaag

Zomereiken en Amerikaanse eiken zijn de usual suspects op de lijst. Met af en toe een beuk, een paar kastanjes, een plataan en hier en daar een wilg. Wie het eenmaal tot de lijst geschopt heeft, is nog steeds niet helemaal veilig voor de kettingzaag overigens. In sommige gevallen mogen ook beschermde bomen omgezaagd worden. Bijvoorbeeld als ze een gevaar vormen, omdat ze ziek zijn, of als er een zwaarwegend maatschappelijk belang mee gemoeid is.

Op de lijst staan hele oude bomen: uit 1900 en 1920 bijvoorbeeld, maar ook een wilde perenboom uit 1935, op een erf in Nistelrode, een grote magnolia uit 1950 in een tuin in Heesch. Bij Jachtslot De Berkt staat zelfs een Oude Hollandse Linde uit 1810. Wethouder Rein van Moorselaar heeft tot zijn plezier ook zijn lievelingsboom ontdekt op de lijst met monumentale bomen: de sequoiadendron giganteum, oftewel de mammoetboom. ,,Je moet wel even studeren, want ze staan er natuurlijk allemaal met hun Latijnse naam op. Zo giganteum is deze boom in Bernheze overigens niet, want dan had ik hem wel een keer ergens zien staan. Ik heb hem alleen op de lijst gezien.”

Volledig scherm Een sequoia, deze staat overigens niet in Bernheze. © Tom Valstar