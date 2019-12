17 boetes voor sluipers op parallelweg A50 bij Ravenstein: ‘Duur grapje voor korte tijdwinst’

Osse ouders op de vuist in KidsPlaza in Vught; veroorzaak­ster is bekende van politie

2 december VUGHT/OSS - De Vughtse vrouw die zaterdag de aanleiding was van een vechtpartij tussen ouders uit Vught en Oss in kinderspeelparadijs KidsPlaza in Vught, is een bekende van de politie. Omdat er geen aangifte is gedaan, wordt ze niet voor haar acties vervolgd.