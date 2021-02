18.000 euro voor renovatie lichtkunstwerk in raadzaal Bernheze

Het kunstwerk dateert uit 2007. De verlichting heeft volgens de gemeente het einde van de levensduur bereikt, die is maximaal tien jaar. Het verloop van de kleuren is daardoor niet goed meer. ,,Per lichtunit wordt een andere kleur weergegeven. Normaal gesproken moet er een vloeiende verandering zijn in de kleuren’’, laat een woordvoerder weten.

In elke unit moet een nieuwe handgemaakte printplaat komen met nieuwe ledverlichting en aansturing. Die printplaten worden gemaakt volgens de nieuwste technieken en zouden er dan weer tien tot vijftien jaar tegen moeten kunnen. De gemeente is over de productie ervan in overleg met een leverancier.

Contact met kunstenaar

Bernheze heeft over de renovatie contact gehad met kunstenaar Herman Kuijer uit Hilvarenbeek. ,,Er is met name gesproken over de techniek, mogelijkheden de vervangingskosten te drukken en de leverancier. Hij vond het prettig erbij betrokken te worden.’’

Kuijer wil in zijn kunstwerken het onstoffelijke van kleur zichtbaar maken. Het intrigeert hem dat kleur ongrijpbaar is; alleen zichtbaar als er licht op schijnt of door reflectie. Hij werkt veel in opdracht van overheden en bedrijven. Zo maakte hij het lichtkunstwerk in de ijshal Stappegoor in Tilburg en bedacht hij een opvallende lichtwand voor het Parktheater in Eindhoven. Ook in de raadzaal van de gemeenten Gemert-Bakel en Veldhoven hangt een lichtkunstwerk van hem.

De printplaten met ledverlichting moeten vervangen worden. © Gemeente Bernheze