18 kinderen voetballen drie dagen als prof bij TOP Oss

Van V&D in Oss rest nog maar een smalle strook

21 juli OSS - De sloop van de voormalige V&D-winkel in Oss gaat de laatste fase in. Vanuit de lucht is goed te zien dat er nog maar een smalle strook aan de Molenstraat over is van de grote, platte doos die het straatbeeld sinds 1973 beheerste.