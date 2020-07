19-jarige man uit Kerkrade aangehouden voor overval op tankstation Oss

Megenaar woonde illegaal op de Maashorst, omringd door gestolen spullen

17 juli DEN BOSCH/SCHAIJK - De 36-jarige Megenaar K. D. verschool zich een week lang in een ‘sloopcaravan’ op de Maashorst in Schaijk. Zijn tijdelijke woning, compleet met game-room, was ingericht met de gestolen spullen van campinggasten.