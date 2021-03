200 euro voor een knipbeurt om 5 uur 's ochtends: ‘Gun ze graag een extraatje’

OSS - Nog even en dan is het gedaan met de coronakapsels -typerend door onder meer uitgroei, gespleten haarpunten en nekmatten waar menig Hagenees jaloers op zou zijn- in Nederland. Woensdag 3 maart mogen kapsalons en barbershops hun deuren weer openen. Maar wie nét even wat meer zijn best doet en bereid is diep in de buidel te tasten, is bij herenkapsalon Kei Scherp in Oss nog een paar uur eerder aan de beurt.

Sinds de tweede toespraak van inmiddels demissionair minister-president Rutte op 14 december zijn alle kapperszaken dicht in Nederland. Woensdag opent de zaak na elf weken niet op het gebruikelijke tijdstip van 10.00 uur, maar om 05.00 uur. Althans, voor twee gegadigden.

Via een veilingsite kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen om als allereerste geknipt te worden in de zaak. Normaliter zou dat direct na middernacht mogelijk zijn, maar vanwege de avondklok zit dat er niet in. ,,Wij zitten tot 20 maart al bijna helemaal vol”, zegt Jari van de Griend, barbier bij Kei Scherp. ,,Omdat we eindelijk weer open mogen, wilden we met een leuke actie komen voor onze klanten.”

200 euro

Op moment van schrijven boden Joost van Eeuwijk (200 euro) en Paul van Dinther (175 euro) het hoogst. Laatstgenoemde was zich er niet van bewust dat-ie inmiddels overboden is. ,,Oh, dat had ik nog niet zien. Volgens mij heb ik tot dinsdagavond om een nieuw bod uit te brengen. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik gun ze graag een extraatje in deze moeilijke tijd.” Van de hoogste biedingen, gaat een deel naar de kinderboerderij in Berghem.

Of ze bij Kei Scherp nog een klapper van jewelste verwachten? Van de Griend: ,, Haha, wie weet. The sky is the limit! Eigenlijk gaat het daar helemaal niet om, wij zijn overal tevreden mee. Het is hartstikke fijn dat we weer open mogen. Het is mooi geweest. Vanaf woensdag wordt het gewoon weer ouderwets gezellig in de zaak. Muziek aan, lekker ouwehoeren. Kom maar op.”