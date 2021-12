21-jarige Ossenaar die plaatsgenoot in buik stak in winkelcentrum Uden blijft langer vastzitten

Justitie wil vader en zoon uit Vlijmen zes jaar de cel in voor xtc-lab Nistelrode

DEN BOSCH/NISTELRODE - Vlijmenaar Erik E. en zijn 22-jarige zoon Thaidy moeten zes jaar de gevangenis in voor het maken van synthetische drugs in Nistelrode. Die eisen legde het Openbaar Ministerie donderdagmorgen op tafel in de rechtbank in Den Bosch. De eigenaar van het pand waar de xtc-pillen werden gemaakt, verdient volgens justitie 27 maanden cel, waarvan 9 voorwaardelijk.

3 december