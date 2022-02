25.000 euro voor kunst op rotonde Cereslaan: ‘Wie Heesch binnenrijdt, krijgt mooi welkom’

Politie valt in twaalf dagen twee keer woning binnen in Oss en vindt vuurwapen en drugs

OSS - Twaalf dagen na de eerste inval, viel de politie dinsdag opnieuw een woning binnen in de Buizerdstraat in Oss en werd er een handelshoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen. Nog geen twee weken geleden nam de politie bij de eerste woninginval een vuurwapen in beslag. Dat melden wijkagenten van Schadewijk.

23 februari