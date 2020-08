25 jaar geleden voor gek verklaard toen hij woning kocht, nu een huis waarmee je kan pronken

Je kunt het gerust een keerpunt in haar leven noemen. Vijftien jaar lang liep Heidi van Oorschot (53) de benen onder haar kont uit voor haar bedrijf, het Lithse Bakkertje, een paar kilometer oostwaarts aan de Maasdijk. ,,Ik leefde voortdurend in de vijfde versnelling en maakte werkweken van zeventig of tachtig uur", blikt ze terug. ,,Ik dacht op zeker moment: dit kan niet gezond zijn. Het bedrijf dat ik had opgebouwd heb ik verkocht. Ik ben blij te zien dat de nieuwe uitbaters het heel goed hebben opgepakt. Maar voor mij hoeft het niet meer. Ik was toe aan iets heel anders.”