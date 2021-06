250 meter spandoek tegen 250 meter hoge windmolens in Lithse polder

Advocaat Graspeel: ‘omwonenden gebombar­deerd tot stank-proefkonij­nen’

8 juni ZEELAND/DEN HAAG - Advocaat Valentijn Wösten is bang dat de omwonenden van de Heijderhoeve op de Graspeel in Zeeland ‘een vreselijke zomer tegemoet gaan'. Hij reageert op de uitspraak van de rechtbank die niet wil instemmen met intrekking van de vergunning van de varkensboer, maar hem verplicht geurmetingen te doen en een geurbeheersplan op te stellen. Wösten overweegt in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.