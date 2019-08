287 Ravensteinse kinderen vier dagen in de weer op Herperduin

Meierij­stad en Bernheze presente­ren nieuwe gemeente­dich­ters aan vooravond het VerhAal

12:09 HEESWIJK-DINTHER - De gemeenten Bernheze en Meierijstad hebben vanaf zaterdagavond een (nieuwe) gemeentedichter. Op die avond worden zij om 20.00 uur gepresenteerd in Heeswijk-Dinther. Dat gebeurt op het hoofdpodium van het VerhAal, dicht bij de Kilsdonkse Molen. Het literair festival is een dag later met optredens van onder anderen Björn van der Doelen, Jules Deelder, Alex Roeka en tientallen lokale deelnemers.