47.000 foto’s van Oss na de Tweede Wereldoorlog in één klap online

Brutale fietsen­dief faalt en wordt gepakt in Oss

24 mei OSS - Een wel hele brutale fietsendief in Oss is woensdag gepakt in Oss. Hij probeerde bij de Praxis aan de Venusstraat een fiets te stelen, maar faalde. Toen hij een uur later terugkwam om het nog een keer te proberen, had hij meer succes. Maar uiteindelijk wist de politie hem toch in de kraag te vatten.