50 jaar in dienst bij een bedrijf kun je niet vieren met een receptie, dus dan maar met een mobiele high-tea

LITH - Een receptie ter ere van zijn 50-jarig dienstverband bij Rijkswaterstaat zat er voor Geert Govers uit Lith door corona niet in. Dit bijzondere moment zomaar voorbij laten gaan was geen optie, vond dochter Anke.

Samen met haar vriend Mitchell trommelde ze familieleden en vrienden op om zich zaterdagmiddag te melden aan De Woerd in Lith om haar vader in het zonnetje te zetten. Tot verbazing van Geert en zijn vrouw Betsie staat het duo plotseling binnen om ze naar buiten te dirigeren, waar een nog vrijwel lege tafel staat.

Dat duurt echter niet lang want luid toeterend wordt de rust verstoord door een lange rij auto’s met vrienden en familieleden die allemaal lekkere drankjes en lekkernijen komen afleveren aan het verbaasde echtpaar. ,,Dat is al de vierde verrassing van de dag’, aldus de toekomstige pensionado.

Stage

Een baan bij Rijkswaterstaat had niet als hoogste prioriteit bij de jonge Geert Govers, maar werken in de bouw werd door schaarste op de toenmalige arbeidsmarkt onmogelijk. Via een open sollicitatie mocht Govers als stagiair aan het werk bij Rijkswaterstaat, na een jaar kreeg hij zelfs al een vast contract.

Quote Ik ben geen twee dagen met tegenzin naar het werk gegaan Geert Govers

Diverse keren werd hij later door aannemers gevraagd, maar Rijkswaterstaat verlaten is er nooit van gekomen. ,,Er was genoeg ruimte om je te ontwikkelen, ik ben doorgegroeid naar de functie van hoofdopzichter. Daarbij was het werk zeer afwisselend: werk aan bruggen, tunnels, sluizen en viaducten, soms nieuwbouw dan weer renovatie. Ik ben geen twee dagen met tegenzin naar het werk gegaan.”

Op 4 januari van het komende jaar is het officieel 50 jaar geleden dat Govers bij Rijkswaterstaat begon. ,,Ik vind dat een mooi moment om te stoppen. Ik ben nog gezond en heb nog genoeg te doen: tennissen, fitnessen, koken, lezen en in de volkstuin werken. Maar mijn teamleidster heeft al gevraagd of ik in de toekomst jongere collega’s wegwijs wil maken in het werk of om te komen brainstormen over nieuwe projecten. Ik heb natuurlijk toegezegd.”