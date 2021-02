50 vrachtwagens met 1 miljoen kilo staal: Begra uit Oss bouwt grootste magazijn ooit voor Jumbo

OSS - Eén miljoen kilo staal, vervoerd in liefst vijftig vrachtwagens. Het nieuwe magazijn van Jumbo in het Zuid-Hollandse Bleiswijk is één van de grootste die de Osse firma Begra in haar bijna twintigjarige historie heeft gebouwd. Vanuit de locatie worden de online bestellingen verstuurd aan klanten in drie provincies.

Het magazijn is niet alleen imposant qua omvang, maar ook qua planning. In amper anderhalve maand tijd zijn alle stellingen voor kruidenierswaren, diepvriesproducten en de versafdeling opgetuigd. Waarbij het gekozen materiaal voor elke zone geschikt moet zijn voor de specifieke situatie. 25 monteurs zorgden dat de klus binnen anderhalve maand geklaard was. ,,Dat is best rap, zeg ik in alle bescheidenheid", aldus Fred van Bergen namens de Osse magazijnbouwer.

Inmiddels is het distributiecentrum - of e-fulfillment centre zoals ze bij Jumbo liever zeggen - operationeel. Na Den Bosch en Raalte is het de derde locatie die uitsluitend bedoeld is voor het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen. De Veghelse supermarktketen zit nu in de zogeheten ramp-up, waarbij het aantal online orders en het bezorggebied stap voor stap wordt uitgebreid. In de loop van 2021 zullen Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland vanuit het nieuwe centrum worden beleverd.

Het fulfillment centre beslaat liefst 50.000 vierkante meter, telt 100 vrachtwagendocks en heeft 700 parkeerplaatsen. Daarmee is de hal qua grootte vergelijkbaar met de kolos die concurrent PLUS momenteel bouwt op Vorstengafdonk in Oss.

De enorme hal vanuit de lucht bezien © Jumbo