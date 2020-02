50Plus gaat in Bernheze op jacht naar zetels in gemeenteraad

HEESCH - De politieke partij 50Plus wil voet aan de grond krijgen in Bernheze. Drie oud-raadsleden werken aan de oprichting van een afdeling. Doel is meedoen aan de lokale verkiezingen in maart 2022.

Bernheze behoort tot de zes gemeenten in Noord-Brabant waar nieuwe teams van 50Plus in de maak zijn. Dit zijn de eerste stappen van de sprong van stad naar platteland, die de seniorenpartij wil maken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Sinds maart 2018 zit 5OPlus al in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg in de raad.

Drie Heeschenaren met ervaring als gemeenteraadslid trekken momenteel voor 50Plus de kar in Bernheze. Eerste initiatiefnemer was Hans Bongers, die van 2004 tot 2006 voor de VVD in de raad zat. Maayke Wooning was van 2011 tot 2014 raadslid voor Progressief en maakte de overstap naar D66 toen die partij een afdeling in Bernheze begon.

Lokale politicus

De meest opvallende naam is die van Jan van der Biezen. Hij was liefst 24 jaar raadslid (tot 2006) en liet zich in die periode gelden als een uitgesproken lokale politicus. ,,Klopt en dat ben ik nog steeds’’, zegt Van der Biezen (71). ,,Maar bij 50Plus ben je niet met handen en voeten gebonden aan het landelijke. Je kunt je nog steeds inzetten voor het lokale en hebt zelfs iets meer vlees op de botten, omdat de partij kan helpen met bijvoorbeeld publiciteit.‘’

Van der Biezen wil graag terugkeren in de gemeenteraad, mocht 50Plus in maart 2022 zetelt veroveren: ,,Dat is wel mijn bedoeling. En als alles dan eenmaal draait, wil ik het doorgeven aan jongeren.’’

Nieuwe teams