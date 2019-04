7 maanden cel voor dodelijke aanrijding op Megensebaan Oss

De rechtbank acht bewezen dat de Ossenaar tenminste 116 kilometer per uur reed toen hij de snorscooter raakte, terwijl de maximumsnelheid ter plaatse 70 is. Bovendien lette hij onvoldoende op de weg vóór hem. Gezien de situatie had hij de snorscooter namelijk moeten opmerken. Hij had daarvoor voldoende tijd en afstand, ook al reed hij veel te hard. De rechtbank veroordeelt de Ossenaar daarom voor zeer onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Dat hij na het ongeluk de benen nam en de dagen erna probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontlopen wordt hem ook zwaar aangerekend. De broer van de Ossenaar deed kort na het ongeluk aangifte van diefstal van de BMW waarmee de scooter was aangereden.