75 jaar De Trouwe Helper: ‘Er ontstaat een kameraadschap met de honden’

Ze zien er van de buitenkant pluizig en aaibaar uit, maar zodra ze het veld op stappen is het pure concentratie. Politiehondenvereniging De Trouwe Helper liet zondagmiddag tijdens de feestelijke viering van het 75-jarig bestaan met leden en toeschouwers, zien wat de honden van leden van de vereniging in hun mars hebben. Op een groot grasveld werden dozen opgespeurd, gewapende vijanden gestopt en fietsers staande gehouden. Imposante demonstraties die het publiek al snel belonen met applaus en gejuich.

,,Het is een mooie sport”, vertelt Hein Schuurmans (95) uit Geffen die langs de lijn toekijkt. Hij is al 70 jaar lid van de vereniging. “De liefde voor honden zit er al vanaf mijn twaalfde in. Op achttienjarige leeftijd mocht je lid worden van de politiehondenvereniging, dat was toen dé club.”

De vereniging is voor hem dan ook een plek met veel herinneringen. ,,Er ontstond vanaf het begin echt een kameraadschap tussen de leden, maar ook tussen de hond en zijn eigenaar. Marco een Mechelse Herder was mijn tophond, daar heb ik veel mee getraind. ’s Ochtends om vijf uur stapte ik op de fiets en rende hij naast mij, dan gingen we naar de vereniging. We waren bij elkaar tot ’s avonds laat. Met hem heb ik aan veel politiehondenwedstrijden meegedaan. We zijn in 1978 zelfs vijfde van Nederland geworden.”