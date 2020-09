80 van de Osse Maaskant morgen uitgeprobeerd door 25 wandelaars

OSS - Tachtig kilometer wandelend afleggen, binnen twintig uur. Die pittige uitdaging gaan morgen zo'n 25 wandelaars aan in Oss en omgeving. Dit is een proefversie van de Kennedymars waar wandelsportvereniging De Osse Maaskant volgend jaar samen met sportevenement De Maasdijk zo'n 150 a 200 deelnemers mee naar de gemeente Oss hoopt te trekken. Die gaat door twaalf dorpen, twee stadjes en één stad .

Het parcours voor volgend jaar (19 juni) staat grotendeels vast. Grootste verschil met volgend jaar is de starttijd: dan 23.00 uur, nu 5.30 uur. Daar is een logische verklaring voor, aldus voorzitter Paul van Erp uit Oss. ,,Wij verstrekken alleen de routes en zorgen voor een stempel voor degenen die 'm uitlopen. We zorgen niet voor proviand, EHBO of verzorging. Dat moeten ze zelf regelen en 's nachts kan dat niet, overdag wel.”

Naast de 25 zijn er ook nog twintig wandelaars die de helft van de afstand afleggen. ,,Dat valt mij mee, aangezien we er helemaal geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven.”

Organiseren met handrem erop

De 80 van de Osse Maaskant moet volgend jaar zijn eerste editie beleven, maar vanwege corona is het organiseren met de handrem erop. ,,Het raamwerk van het draaiboek is klaar, we moeten alleen nog wel in gesprek met de horeca. Dat pakken we gezamenlijk op met De Maasdijk. In verband met corona hebben we dat nog even achterwege gelaten.”

De heilige graal voor langeafstandswandelaar wordt georganiseerd door de wandelsportvereniging van zo'n honderd leden. Tegelijkertijd is er de samenwerking met de Maasdijk. De Kennedymars wordt volgend jaar ook gelopen onder de vlag van dat evenement, en belangrijker, in hetzelfde weekend. ,,Wij kunnen zo ook gebruikmaken van de sfeer en de logistiek die er al is.”

Ooit aansluiting bij de grote drie?

De ambitie voor de toekomst? ,,Het zou mooi zijn als we ooit bij de grote drie - Langstraat, Someren en Sittard - kunnen horen, maar daar heb je wel de tijd voor nodig. We zitten in elk geval wel in een deel van Nederland waar er nog niet veel van zijn. Hopelijk kunnen we het gebied rond Nijmegen ontginnen. Het is ook een mooie voorbereiding voor de Vierdaagse.”

