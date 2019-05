84-jarige Marie fietst met zeven andere dames op en neer naar Kevelaer

Kerk in Lithoijen draait door, juridisch conflict rond parochie niet ten einde

6 mei LITHOIJEN/DEN BOSCH Twee zondagen zijn verstreken sinds het Vaticaan het opgaan van de Remigiusparochie in Lithoijen in een groter verband met vijf andere parochies in de Osse regio ongegrond heeft verklaard. Op het oog lijkt er echter weinig veranderd.