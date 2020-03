93 bekeuringen uitgedeeld bij controle in Oss

Verkeersovertredingen

Openstaande boetes

Tijdens de controles zijn ook nog openstaande boetes geïnd en is een automobilist meegenomen voor een bloedproef omdat het vermoeden bestond dat hij drugs had gebruikt.

De politie ging ook een woning binnen omdat er gedreigd zou zijn met een vuurwapen. Er is een verdachte opgepakt die zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden. Of hij daadwerkelijk een vuurwapen had, is niet duidelijk.