A50 tussen Arnhem en Oss in beide richtingen dicht vanwege geschaarde vrachtwagens

Gestreken stuw bij Lith levert bijzonder beeld op: ‘Vaart dat schip nou dóór de stuw?’

2 februari LITH - Vaart dat schip nou gewoon rechtdoor via de stuw? Dagjesmensen die deze dinsdag naar het hoog water in de Maas komen kijken en de stuw bij Lith er ook even bij pakken, staan raar te kijken. Schepen hoeven namelijk sinds zondag niet via de sluis te varen, maar kunnen gewoon rechtdoor via de gestreken stuw. En dat komt maar weinig voor. Alleen als er héél veel water afgevoerd moet worden en bij strenge vorst wordt de schuif in zijn geheel omhoog getakeld. Om het vele regen- en smeltwater vanuit de Ardennen en Noord-Frankrijk af te kunnen voeren, zette Rijkswaterstaat de stuw zondagochtend helemaal open. Zondag was het peil het hoogst bij Maastricht, dinsdag was dat het geval bij Lith. De verwachting is dat het peil vanaf donderdag gestaag gaat dalen.