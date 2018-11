A50 tussen Ravenstein en Oss twee nachten dicht voor onderhoud

Vos Logistics neemt branchege­noot in Limburg over

11:12 OSS - Internationaal vervoerder Vos Logistics in Oss neemt de in Limburg gevestigde branchegenoot Gehen Schols Logistics over. Het Osse bedrijf verstevigt met de overname van het in Kerkrade gevestigde familiebedrijf zijn marktpositie in de Benelux en Duitsland.