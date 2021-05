A59-afslag bij Heesch moet het toch zonder ‘hot wings’ van KFC doen

Lya de Haas verslaat Danny Vera in crematori­um Uden

18 mei UDEN - Danny Vera rukt op in de jaarlijkse ‘Uitvaart Top 100' maar in het crematorium in Uden blijkt Lya de Haas met haar Marialiedje ‘Ons lief vrouwke’ nog altijd populairder. Absolute nummer 1 in de DELA-lijst is overigens ‘Time to Say Goodbye/Con te Partiro’ van Andrea Bocelli en Sarah Brightman.