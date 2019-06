A59 krijgt bredere afrit voor Heesch West

Oss sluit Gasstraat deels af voor bezoekers­stroom Luchtmacht­da­gen Volkel

11 juni OSS - De verwachte drukte bij de Luchtmachtdagen in Volkel laat zich tot in Oss voelen. Treinreizigers zullen vrijdag en zaterdag met name van station Oss gebruik maken om op de vliegbasis te komen. De organisatie zet tientallen pendelbussen is om ze vanaf daar in Volkel te krijgen en weer terug. Er worden in totaal 250.000 bezoekers verwacht.