A59 tussen Den Bosch en Oss weekeinde dicht voor nieuwe laag asfalt

Rijkwaterstaat brengt een heel nieuwe asfaltlaag aan over de volle breedte van de weg tot en met de op- en afrit bij Heesch/Oss. De voegovergangen bij het viaduct over de Cereslaan worden vervangen. Ook op de toe- en uitrit van de verzorgingsplaats bij De Lucht krijgen een nieuwe toplaag.

In het verleden was op dit deel van de snelweg sprake van veel steenslag door slijtage van het wegdek. Er werd toen een noodreparatie uitgevoerd over enkele honderden meters. Nu wordt meer dan drie kilometer wegdek vervangen. De planning is om hetzelfde traject in de richting van Den Bosch aan te pakken in het weekeinde van 12 en 13 juni.