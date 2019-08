Aad van Lopik gaat als voorzitter fusie van De Pas en Eijnderic leiden

De komst van één nieuwe, gezamenlijke bestuursvoorzitter geldt als een eerste concrete stap in het fusieproces. De benoeming van Van Lopik gaat 1 oktober in en is dinsdag bekend gemaakt aan medewerkers van beide organisaties. De terugtredende voorzitters zijn Hans van der Pas (De Pas) en Ad van den Tillart (De Eijnderic).

De nu gepensioneerde Van Lopik was directeur van Thermaflex in Waalwijk. In zijn woonplaats Heesch is hij vooral bekend als VVD-politicus. Van Lopik zat 16 jaar (tot 2002) in de gemeenteraad van Heesch en later Bernheze. Vervolgens was hij 12 jaar lang lid van Provinciale Staten.