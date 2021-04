Aad van Lopik uit Heesch overleden: ‘een bezielend man die overal succes van trachtte te maken’

Belgische automobi­list die frontale botsing wijtte aan niesbui deels vrijgespro­ken

19 april DEN BOSCH/SCHAIJK - De 22-jarige automobilist uit het Belgische Hemiksem, die vertelde dat hij vanwege een niesbui met zijn Audi A3 frontaal tegen een Ford Fiesta botste op de Rijksweg in Schaijk, is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van ‘aanmerkelijk onvoorzichtig handelen’.